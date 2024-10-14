На одном из объектов Самарского политеха завершается ремонт в рамках программы «Грани мастерства»

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Уже 7 лет завод «Самарский Стройфарфор» реализует проект «Грани мастерства». По его замыслу, сотрудники и учащиеся с помощью заводских специалистов создают дизайн с использованием керамогранита KERRANOVA и сантехники SANITА, а также вместе с профессионалами делают ремонт в здании учебных заведений.

Одним из партнёров проекта в 2024 году стал Самарский государственный технический университет. На первом этаже Дома физкультуры СамГТУ летом этого года студенты и сотрудники вуза демонтировали старые полы, сантехнику и кафель. А также активно участвовали в чистовой отделке помещений вместе со специалистами «Самарского Стройфарфора».

В настоящее время уже полностью готово новое покрытие пола. «Керамогранит нашего завода смотрится отлично! Уложено 600 кв.метров. А санузлы пока в процессе ремонта, идём по графику», - сказала директор по персоналу и PR завода «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая.

Начальник управления социальной сферы СамГТУ Татьяна Александренко подчеркнула, что для вуза участие в проекте завода «Самарский Стройфарфор» – большая удача: «Теперь студенты, приходя на занятия физкультурой, будут идти по безопасному и красивому полу, а санузлы будут радовать их своим дизайном и качеством. Мы продолжим ремонт, покрасим стены, благоустроим всё. Планируем завершить в ноябре-декабре 2024 года», - отметила Татьяна Александренко.

Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля сказал: «Не так давно мы подписали соглашение о сотрудничестве с СамГТУ и дорожную карту на 2024 год. Взаимодействие касается научных и практических учебных дисциплин, а также трудового воспитания. Участвуя в проекте «Грани мастерства», студенты реализуют свой творческий потенциал, применяя керамогранит KERRANOVA и сантехнику SANITA. Делают они это для себя, соответственно, отношение по-хозяйски рачительное и бережное. А профессионалы «Самарского Стройфарфора» помогают достичь безупречного качества и контролируют все процессы, чтобы учащимся и сотрудникам вуза было действительно комфортно и уютно», - сказал Павел Мисюля.