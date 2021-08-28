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На Общероссийском родительском собрании в Самаре обсудили актуальные вопросы образования

28 августа 2021 17:31
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Министр просвещения, Дмитри Азаров и  Александр Хинштейн провели Общероссийское родительское собрание в новой школе на Пятой просеке.

В субботу, 28 августа, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Глава ведомства приехал в регион, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере образования. 

Министр просвещения вместе с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном провел Общероссийское родительское собрание в новой школе на Пятой просеке. Оно прошло в режиме видеоконференции.

«Сегодня мы находимся в прекрасной новой школе, которая с 1 сентября откроет свои двери для детей, - отметил Сергей Кравцов, открывая собрание. - Всего по всей стране в этом году будет открыто 130 школ».

Не случайно наш регион стал площадкой для обсуждения лучших практик и наработок со всей страны в сфере образования. Образовательная отрасль Самарской области является одной из самых сильных и развитых в стране. За последние годы в Самарской области введены в строй 50 дошкольных образовательных организаций, из которых до конца 2021 года запланировано открыть 10. Это позволит создать почти 14 тысяч новых мест для дошкольников. Дополнительные места создаются не только в муниципальных и государственных организациях, но и в частных детских садах, которые для этого получают субсидии из федерального и регионального бюджета. Благодаря вводу новых мест актуальная очередь в сады в регионе ежегодно сокращается. 

Введены в эксплуатацию 9 школ на 7950 мест, до конца 2021 года завершится строительство 2 корпуса школы на Пятой просеке в Самаре и реконструкция здания школы в Новокуйбышевске. В период с 2022 по 2024 в регионе планируется строительство еще 12 школ.

«В Самарской области можно наблюдать, как говорят, «своими руками потрогать» те изменения, которые происходят в системе образования Российской Федерации», - отметил Губернатор.

Министр акцентировал внимание на том, что новый учебный год начнется в очной форме.

«Первое сентября, День знаний, пройдет очно, в традиционном формате. Все школы сегодня готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учётом эпидемиологической ситуации будут усилены меры безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогического коллектива. Прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном режиме», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Дмитрий Азаров доложил, что система образования Самарской области полностью готова к новому учебному году.

«Все ремонтные работы проведены, все замечания контролирующих и надзорных органов, которые были выявлены, полностью устранены. Все школы Самарской области готовы принять детей», - сообщил Губернатор.

С 1 сентября российские школы ждут важные перемены. Вводятся программа воспитания и календари воспитательной работы, начнут действовать новые образовательные стандарты на федеральном уровне. Министр рассказал о том, что представляют собой эти изменения и как они повлияют на жизнь школьников, учителей и родителей.

Так, решением Президента страны на законодательном уровне уберут формулировку «услуга в сфере образования». По мнению Главы государства, с которым солидарны абсолютное большинство педагогов, преподавание - это не услуга, это призвание. 

Во всех школах будут созданы спортивные секции и театральные кружки. В 10 регионах в школах вводится ставка советника по воспитательной работе. Эти люди будут водить детей в кино и музеи, заниматься творческим воспитанием ребят. Также со следующего учебного года будет исключена третья учебная смена, постепенно будут убирать и вторую.

Отдельно Губернатор Самарской области отметил тренд, который Министерство просвещения РФ задаёт в общении с родителями. В Самарской области внедрен передовой опыт - год назад было создано Областное родительское собрание, с которым Правительство региона разрабатывает много совместных проектов.

«С первого дня родительское собрание стало контролировать качество горячего питания в школах. Многих проблем мы избежали благодаря такому, самому  заинтересованному, контролю, - отметил Дмитрий Азаров. - Вместе с родителями мы выпустили учебник по истории Самарского края, рассчитанный на три года, внедрили учебное пособие «Нравственные основы семейной жизни» и двигаемся дальше. Целый ряд проектов, которые мы реализуем вместе с родительским комитетом, помогает нам комплексно подходить к организации образования».

Сергей Кравцов призвал другие регионы РФ перенимать опыт Самарской области в системе образования.

«Та работа, которая ведётся в Самарской области, интересна и мы будем этот опыт изучать», - отметил Министр.

Губернатор поблагодарил Сергея Кравцова за новые школьные автобусы. До конца года в регион поступят 70 автобусов, всего за три года область получит 315. Также в Самарской области активно подключают школы к высокоскоростному Интернету. В этой работе большую помощь региону оказывает Александр Хинштейн.

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн добавил, что вопреки опасениям родителей, в парламенте не рассматривают возможность постоянного перехода системы образования на дистанционный формат работы.

«Никто и никогда не должен ставить сегодня вопрос о замене традиционного очного образования какими-либо иными технологиями. Эффект присутствия, воспитательная составляющая, контакт преподавателя и ученика, социализация самих наших детей - все это непреложная истина, которую никому не позволено обрушить», - заявил депутат.

У родителей школьников была возможность задать свои вопросы. Председатель родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области Екатерина Ермолаева спросила, будет ли продолжена программа по строительству школ, особенно в новых, активно строящихся микрорайонах. Сергей Кравцов ответил, что Минпросвещения проанализировало потребность в новых школах во всех регионах РФ. Исходя из этого анализа, до 2024 года в России построят 1300 новых школ.

После родительского собрания Министр и Губернатор осмотрели новую школу на Пятой просеке. Первый корпус, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Второй корпус школы еще строится. Он рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет. 

С вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к Губернатору Самарской области обращались жители областного центра. Глава региона дал получение решить эту задачу в кратчайшие сроки. Новую школу возводят по национальному проекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

 

Теги: родительское собрание школа

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