на Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс

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Повысьте шансы своего ребёнка попасть в нужную школу! Заполните черновик заявления в 1 класс на Госуслугах, и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Школы начнут принимать заявления до 1 апреля.

В прошлом году в первую волну записи на Госуслугах было подано 825 тыс. заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее.

Почему важно быть в числе первых

При записи детей в 1 класс школы учитывают очерёдность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше.

Как узнать о старте приёмной кампании

На Госуслугах после формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Как будут принимать заявления

· — в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, – до 30 июня

· — независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября. В таком случае ребёнка зачислят только при наличии свободных мест

Запись ребёнка в 1 класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.