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На Госуслугах стартовал приём заявлений в вуз

20 июня 2025 12:42
116
на Госуслугах стартовал приём заявлений в вуз

В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пройти весь процесс поступления в вуз быстро, удобно и без очереди можно на Госуслугах. В прошлом году сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тыс. абитуриентам.

Что нового в этом году:

  • — сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы
  • — магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет
  • — электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте
  • — более 1, 7 тыс. вузов подключены к сервису

Какие ещё есть функции:

  • — заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений
  • — документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично
  • — на дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн
  • — можно найти будущего работодателя ещё на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн
  • — чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться ещё до начала учебного года

Сроки приёмной кампании

  • — бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля бюджет. На платные отделения — по решению вуза
  • — магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа
  • — аспирантура — устанавливается вузом самостоятельно

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