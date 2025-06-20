на Госуслугах стартовал приём заявлений в вуз

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В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пройти весь процесс поступления в вуз быстро, удобно и без очереди можно на Госуслугах. В прошлом году сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тыс. абитуриентам.

Что нового в этом году:

— сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы

— магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет

— электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте

— более 1, 7 тыс. вузов подключены к сервису

Какие ещё есть функции:

— заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений

— документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично

— на дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн

— можно найти будущего работодателя ещё на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн

— чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться ещё до начала учебного года

Сроки приёмной кампании