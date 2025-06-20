на Госуслугах стартовал приём заявлений в вуз

В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пройти весь процесс поступления в вуз быстро, удобно и без очереди можно на Госуслугах. В прошлом году сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тыс. абитуриентам.
Что нового в этом году:
- — сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы
- — магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет
- — электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте
- — более 1, 7 тыс. вузов подключены к сервису
Какие ещё есть функции:
- — заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений
- — документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично
- — на дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн
- — можно найти будущего работодателя ещё на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн
- — чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться ещё до начала учебного года
Сроки приёмной кампании
- — бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля бюджет. На платные отделения — по решению вуза
- — магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа
- — аспирантура — устанавливается вузом самостоятельно