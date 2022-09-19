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На Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для школьников

19 сентября 2022 14:00
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на Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для школьников

Российские школьники 8-11 классов смогут бесплатно изучить современные языки программирования на двухлетних курсах в рамках проекта «Код будущего». Прием заявок на курсы стартовал на Госуслугах

О проекте

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для ИТ-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" освоят языки программирования около 1,2 миллиона молодых людей», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут не только получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии. В 2021-2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов России», – отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

«Код будущего» – это:

  • 2 года обучения
  • 144 академических часа
  • 4 учебных модуля

Кто может обучиться

Школьники 8-11 классов, успешно прошедшие вступительное испытание. В онлайн-формате могут учиться жители всех регионов России. О наличии в регионе площадок для очного обучения можно узнать через интерактивную карту на странице проекта на Госуслугах. По итогам обучения участники получат сертификат.

Как подать заявку на участие

1. Выберите форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Госуслуг.

Подать заявление на участие может сам школьник, его родитель или законный представитель. Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись портала Госуслуг.

2. По результатам проверки заявления на Госуслугах в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание.

3. Пройдите вступительное испытание на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки.

4. После успешного прохождения испытания заключите договор с образовательной организацией от имени родителя или законного представителя на обучение за счет государства.

Проект «Код будущего» организован Минцифры России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.

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