На Госуслугах продолжается приём заявлений на курсы «Код будущего. Искусственный интеллект». Благодаря программе школьники 8–11 классов и студенты колледжей могут обучиться навыкам в области искусственного интеллекта совершенно бесплатно в удобном онлайн-формате. Обучение проходит по национальному проекту «Экономика данных». В этом наборе присоединиться к проекту смогут более 75 тыс. ребят.

Записаться можно на один из 6 онлайн-курсов от МФТИ, Московской школы программистов, Цифриума, Яндекса и 1Т. Все курсы «Код будущего. Искусственный интеллект» — начального уровня и подойдут новичкам в сфере ИИ. Участники смогут самостоятельно освоить основы анализа данных и машинного обучения, научиться создавать чат-ботов с искусственным интеллектом и программировать на Python.

Каждый курс состоит из трёх модулей и длится не менее 54 академических часов. Обучение проходит полностью онлайн в удобном темпе. После успешной сдачи итогового тестирования ученики получат сертификат об окончании курса.

Подать заявку могут граждане России — школьники 8–11 классов и студенты колледжей. Это можно сделать самостоятельно или через родителя/законного представителя на портале Госуслуг. После проверки заявления в личный кабинет поступает инструкция для авторизации на образовательной платформе, затем заключается договор с организацией.

Участие в проекте полностью бесплатное, обучение финансируется государством, а количество мест ограничено. При этом выпускники проекта «Код будущего», прошедшие обучение в 2022–2024 годах, не могут повторно записаться на базовые курсы по искусственному интеллекту — им доступны только программы профессионального уровня в рамках «Кода будущего».

Подробная информация об условиях участия, перечень курсов и уровней, а также правила поступления доступны на Госуслугах.

Фото: freepik.com