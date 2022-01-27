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На бесплатное школьное питание в Тольятти выделено 429,7 млн рублей

27 января 2022 15:49
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Льготы на школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях сохраняются в полном объеме.

К качеству школьного питания в Тольятти предъявляются самые высокие требования. На особом контроле городской администрации и родительской общественности находится вопрос о том, насколько энергетическая ценность и калорийность блюд, а также размеры и вес порций школьных завтраков и обедов, рассчитанные на тот или иной возраст, удовлетворяют потребности детского организма в условиях интенсивного роста, быстрого метаболизма и высоких умственных нагрузок. Это особенно важно для детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), оплату школьного питания которых в Тольятти полностью взял на себя муниципалитет. На эти цели, а также на бесплатное питание детей из малообеспеченных и неблагополучных семей при утверждении городского бюджета на 2022 год было предусмотрено 77,3 млн рублей. Сумма рассчитана уже с учетом изменения стоимости завтраков и обедов, которая с 1 февраля составит 63,8 руб. и 79,4 руб. соответственно. 

В департаменте образования Тольятти подчеркивают: льготы на школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях сохраняются в полном объеме. Таким образом, бесплатно питаться в школах за счет средств городского бюджета с нового года продолжают 6 392 человека: 4 536 ребят из числа детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей и 1 856 ребят из числа детей с особыми возможностями здоровья. Для учащихся с особенностями здоровья при этом в школах предусмотрено двухразовое горячее питание: завтрак и обед.

В полном объеме реализуется в Тольятти и программа бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов, инициированная Президентом России Владимиром Путиным. На эти цели в 2022 году из федерального, регионального и городского бюджетов выделено в общей сложности 352,4 млн рублей. В зависимости от того, в какую смену учится ребенок в начальной школе, ему предоставляется завтрак или обед. Таким образом, бесплатным горячим питанием по «президентской» программе в школах Тольятти охвачено на сегодняшний день 33 075 учащихся 1-4 классов. А с учетом завтраков и обедов, предоставляемых за счет средств городского бюджета, бесплатное горячее питание в муниципальных образовательных учреждениях города получают 39 467 школьников всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации Тольятти. 

 

Фото из открытых источников

 

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