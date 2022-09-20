На базе Приволжской детской школы искусств начала работу «Лаборатория музыкальной информатики и электронной музыки»

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В 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на базе Приволжской детской школы искусств начала свою работу «Лаборатория музыкальной информатики и электронной музыки».



Это один из шагов по внедрению кластерной электронной технологии в школе искусств, создание нового продукта образования и его популяризация. Для учеников школы это возможность изучать современные технологии с перспективой профессионального самоопределения.



В создаваемой Лаборатории музыкальной информатики и электронной музыки для учащихся планируется интенсивный курс обучения игры на клавишных инструментах (электропианино и синтезатор), внедрение интерактивных программ на уроках музыкальной информатики, сольфеджио, практические занятия по записи цифровых фонограмм, создание аранжировок, композиций, презентаций, создание видеоархива, самостоятельная звукорежиссерская и операторская работа.



Планируется проведение открытых уроков с внедрением компьютерных технологий, а также цикл концертов современной музыки учащихся ДШИ для населения Приволжского района и отчетного концерта, посвященного 55-летию школы.



Для сельской школы искусств – это уникальная возможность стать одной из первых в Самарской области экспериментальной площадкой по внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс ДШИ, для детей — получение инновационных знаний в области музыки и техники, а для Приволжского района — новый продукт сохранения и приумножения культурных ценностей.

Фото: минкульт СО