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На базе Приволжской детской школы искусств начала работу «Лаборатория музыкальной информатики и электронной музыки»

20 сентября 2022 17:54
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Это один из шагов по внедрению кластерной электронной технологии в школе искусств, создание нового продукта образования и его популяризация.

В 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на базе Приволжской детской школы искусств начала свою работу «Лаборатория музыкальной информатики и электронной музыки».

Это один из шагов по внедрению кластерной электронной технологии в школе искусств, создание нового продукта образования и его популяризация. Для учеников школы это возможность изучать современные технологии с перспективой профессионального самоопределения.

В создаваемой Лаборатории музыкальной информатики и электронной музыки для учащихся планируется интенсивный курс обучения игры на клавишных инструментах (электропианино и синтезатор), внедрение интерактивных программ на уроках музыкальной информатики, сольфеджио, практические занятия по записи цифровых фонограмм, создание аранжировок, композиций, презентаций, создание видеоархива, самостоятельная звукорежиссерская и операторская работа.

Планируется проведение открытых уроков с внедрением компьютерных технологий, а также цикл концертов современной музыки учащихся ДШИ для населения Приволжского района и отчетного концерта, посвященного 55-летию школы.

Для сельской школы искусств – это уникальная возможность стать одной из первых в Самарской области экспериментальной площадкой по внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс ДШИ, для детей — получение инновационных знаний в области музыки и техники, а для Приволжского района — новый продукт сохранения и приумножения культурных ценностей.

 

Фото:   минкульт СО

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