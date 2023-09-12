Мы первые в России: в самарском колледже сервисных технологий запускают программу «Обучаем служением»

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15 сентября 2023 года в 14.00 на базе ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» состоится открытие Всероссийского дня запуска программы «Обучение служением». Самарский колледж единственный из учреждений среднего профобразования, который вошел в программу наравне с вузами страны.

В 100 ВУЗах и единственном ССУЗе России в новом учебном году вошел в программу новый специальный курс «Обучение служением». Модуль «Обучение служением» разработан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией волонтёрских центров в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.

На Государственном Совете по молодежной политике Президент России Владимир Путин сказал: «Нужно создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учёбу и практику в волонтёрских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО. Приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности».

«Обучение служением» - это методика, основанная на опыте общественно-полезной работы и проектном обучении через решение социально-значимых задач. Это позволит студентам учиться через решение реальных социальных задач, а учебным заведениям сформировать вокруг себя пул акторов социальной сферы (НКО, местных сообществ), у которых есть задачи делать мир лучше.

Среди приглашенных на торжественное мероприятие представители министерства образования и науки Самарской области, Общественной палаты Самарской области и г.о. Самара, депутаты Самарской Губернской Думы, руководители НКО, студенты.

В рамках мероприятия запланирована ярмарка социальных заказов, фотовыставка "Жены героев" и "Лица армии", заседание круглого стола о новых возможностях формирования банка реальных задач через «Обучение служением».

Фото: департамент информационной политики СО