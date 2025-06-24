Московская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

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Выпускницу зовут Надежда Яшмолкина, она сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.



«В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах. Участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике», — рассказал Сергей Собянин.



Он уточнил, что девушка планирует развиваться в сфере IT. Сейчас она выбирает вуз между МГУ, ВШЭ и МГТУ им. Баумана. Мэр Москвы предположил, что каждое из этих высших учебных заведений будет радо заполучить такую студентку.