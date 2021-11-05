Молодые ученые Самарской области разрабатывают новые возможности для умного города

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В Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва создана научно-исследовательская лаборатория «Фотоника для умного дома и умного города».

Целью проекта является разработка и создание новых высокоточных фильтров, а также разработка интеллектуальных технологий обработки спектральных данных. Они станут основой для составляющих интеллектуальных систем умного города и умного дома. Фильтры помогут анализировать химический состав веществ и мониторить параметры окружающей среды.

«Технологии умного дома, умного города и интернета вещей предполагают сбор, передачу и интеллектуальный анализ оптических данных, - рассказали в университете. - Эффективные аналитические системы внелабораторного анализа состава веществ в твёрдой, жидкой и газообразной формах в реальном времени являются основным инструментом оценки состояния и угроз окружающей среды, здоровья человека и протекания технологических и природных процессов. Подобные системы позволят решать множество прикладных задач, нацеленных на повышение качества жизни человека - от анализа свежести продуктов и напитков, до определения качества моторного топлива и содержания основных минеральных веществ в почвах».

Исследованиями руководит доцент кафедры технической кибернетики Никита Головастиков. Лаборатория создана в рамках национального проекта «Наука и университеты» в соответствии с программой деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

До конца 2021 года в рамках нацпроекта появится 120 новых лабораторий по всей стране. Их руководителями станут молодые ученые.

«В Год науки и технологий, объявленный Президентом, в России появятся новые молодежные лаборатории, - заявил вице-премьер, заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко. - Проводимые в них исследования позволят Правительству более эффективно реализовывать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах Правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно».

В предыдущие три года в научных организациях страны уже было создано 380 подобных лабораторий.