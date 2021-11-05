Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦСКА на своем поле принимал молодежный состав "Крыльев Советов".
Молодежка "Крыльев" уступила ЦСКА - 1:4
Согласно документам компании, с которыми ознакомилась газета, целью этих магазинов является попытка сделать мир "более открытым и взаимосвязанным".
СМИ:  Meta обсуждала открытие магазинов по продаже устройств виртуальной реальности
Целью проекта является разработка и создание новых высокоточных фильтров, а также разработка интеллектуальных технологий обработки спектральных данных.
Молодые ученые Самарской области разрабатывают новые возможности для умного города
Голикова отметила, что практически во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов.
Голикова рассказала об ухудшении ситуации с ковидом в 10 регионах
В Самаре 625 заболевших.
В регионе вновь подтверждено 1610 случаев коронавирусной инфекции
В Берлине 19 октября перед зданием дипмиссии нашли мертвым российского дипломата.
Посольство России в ФРГ отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели российского дипломата
Один из напавших в районе Новые Ватутинки ударил мальчика по щеке.
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области усилится ветер
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодые ученые Самарской области разрабатывают новые возможности для умного города

5 ноября 2021 17:35
176
Целью проекта является разработка и создание новых высокоточных фильтров, а также разработка интеллектуальных технологий обработки спектральных данных.

В Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва создана научно-исследовательская лаборатория «Фотоника для умного дома и умного города».

Целью проекта является разработка и создание новых высокоточных фильтров, а также разработка интеллектуальных технологий обработки спектральных данных. Они станут основой для составляющих интеллектуальных систем умного города и умного дома. Фильтры помогут анализировать химический состав веществ и мониторить параметры окружающей среды.

«Технологии умного дома, умного города и интернета вещей предполагают сбор, передачу и интеллектуальный анализ оптических данных, - рассказали в университете. - Эффективные аналитические системы внелабораторного анализа состава веществ в твёрдой, жидкой и газообразной формах в реальном времени являются основным инструментом оценки состояния и угроз окружающей среды, здоровья человека и протекания технологических и природных процессов. Подобные системы позволят решать множество прикладных задач, нацеленных на повышение качества жизни человека - от анализа свежести продуктов и напитков, до определения качества моторного топлива и содержания основных минеральных веществ в почвах».

Исследованиями руководит доцент кафедры технической кибернетики Никита Головастиков. Лаборатория создана в рамках национального проекта «Наука и университеты» в соответствии с программой деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

До конца 2021 года в рамках нацпроекта появится 120 новых лабораторий по всей стране. Их руководителями станут молодые ученые.

«В Год науки и технологий, объявленный Президентом, в России появятся новые молодежные лаборатории, - заявил вице-премьер, заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко. - Проводимые в них исследования позволят Правительству более эффективно реализовывать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах Правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно».

В предыдущие три года в научных организациях страны уже было создано 380 подобных лабораторий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.
4 ноября 2021  18:22
Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!
959
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
1195
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
836
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
991
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
965
Весь список