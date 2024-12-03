Молодые ученые Самарского политеха нашли способ спасти урожай от вредителей

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Научный коллектив под руководством инженера II категории кафедры газопереработки, водородных и специальных технологий (ранее – «Химическая технология органических соединений азота») Политеха Тимура Амирова улучшил пиротехнический генератор аэрозоля серы, который был разработан политеховскими учеными. Теперь он эффективно борется не только с плесенью, грибком и взрослыми насекомыми, но и с личинками. Уникальное средство, не имеющее более безопасных аналогов, уже прошло формальную экспертизу и находится на стадии патентования.

Разработкой пиротехнического генератора аэрозоля серы Тимур Амиров начал заниматься еще в 2018 году под руководством кандидата технических наук, доцента Александра Пыжова. К тому моменту на кафедре уже был создан промышленный пиротехнический генератор аэрозоля серы ГАС-200 массой 500 граммов для профессиональной санитарной обработки теплиц и хранилищ больших площадей и объемов (200 м3). Но созданием компактных генераторов для использования в небольших частных хозяйствах учёные не занимались.

Разработка представляет собой картонный цилиндр диаметром восемь сантиметров. Он защищён от прогорания картонным вкладышем, пропитанным специальной огнезащитной жидкостью. Внутри находится полиэтиленовый пакет с пиротехническим составом, который воспламеняется при помощи огнепроводного шнура. Крышка с небольшим отверстием для выхода аэрозоля и дно устройства изготовлены из жести. Большое значение для эффективной работы генератора имеет пиротехнический состав. Амиров оптимизировал его рецептуру, чтобы обеспечить устойчивое беспламенное горение в корпусе генератора. В качестве основы была выбрана смесь аммиачной селитры и угля. Новое устройство получило название «Дымок СП-40».

Сейчас научный коллектив модернизирует устройство, улучшая его пестицидное действие.

Сера в мелкодисперсной форме – действующее вещество модифицируемого изделия – эффективно борется со взрослыми особями вредителей. Однако на личинки насекомых не оказывает никакого воздействия. Для увеличения поражающей способности пиротехнического устройства молодые ученые решили ввести в состав специальную пестицидную добавку. Принцип действия распыляемой смеси таков: сера заставляет насекомых выбираться из гнезд, а пестицид оказывает на них поражающее воздействие.

– После долгих исследований мы выяснили, что самый подходящий пестицид для генератора – это альфа-циперметрин, который вводится напрямую в состав, – рассказывает ученый. – Наилучший результат мы получили при содержании 3,14 граммов этого вещества в 100 граммах смеси.

Альфа-циперметрин устойчив к смыву, при капельном поливе и дожде вещество не попадает в грунтовые воды. Но самое главное – он безопасен не только для человека, но и для пчел. Выбранный пестицид – реппелент. Это означает, что он всего лишь отпугивает насекомых-опылителей. Пчелы не погибают, а просто на время покидают обрабатываемый участок. Благодаря этому научному коллективу удастся сохранить потенциального потребителя – владельцев пасек.

Политеховцы уже получили поддержку своей разработки. Еще в 2022 году они стали победителями программы «Старт-1», реализуемой Фондом содействия инновациям, и выиграли грант в размере 3 млн рублей на дальнейшую работу над устройством и его коммерциализацию. С некоторыми предприятиями региона была достигнута предварительная договоренность о внедрении в производство. Также команда стала резидентом технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Кроме того, признание получили и некоторые студенты из научной команды Амирова, работающие над проектом: в этом году Иван Кутузов занял первое место в L Самарской областной студенческой научной конференции (секция «Химия и технология энергонасыщенных соединений и изделий на их основе»), а Кристина Чеченкова стала лауреатом именной стипендии губернатора Самарской области.

Фото пресс-службы Самарского политеха.