Молодой ученый СамГТУ стал победителем конкурса «Инженер года»

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В Москве подвели итоги XХIV Всероссийского конкурса «Инженер года – 2023». В число лауреатов в направлении «Керамическое производство» (по версии «Инженерное искусство молодых», где участвуют специалисты в возрасте до 30 лет) вошел инженер кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Самарского политеха Эмиль Умеров. Он представил на конкурс свои достижения в области разработки новых керамико-металлических композиционных материалов.

Молодой ученый – один из разработчиков нового энергоэффективного способа синтеза керамико-металлических композиционных материалов. Так, Умеров сочетал метод СВС для синтеза пористой керамической заготовки на воздухе с методом самопроизвольной инфильтрации расплавом металла. По этой технологии он получил образцы новых СВС-керметов, обладающих повышенными физико-механическими свойствами. Также инженер Политеха впервые изучил особенности процесса самопроизвольной инфильтрации металлов в неостывшие пористые СВС-каркасы, предельную глубину инфильтрации, ее полноту и распределение металла по керамическому каркасу.

– В настоящий момент мы продолжаем исследования по применению разработанного способа для производства конкретных изделий, – рассказал Эмиль. – Наша методика может стать основой для новых энергоэффективных технологий получения керметов, которые найдут применение при изготовлении электроконтактов, электродов, деталей триботехнического назначения, защитных материалов для ядерной энергетики, костных имплантатов нового поколения и многого другого.

Эмиль Умеров награжден дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса», а также включен в реестр профессиональных инженеров России по версии «Инженерное искусство молодых». Ученому Политеха также присвоено звание «Профессиональный инженер России», сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ