«Молодой инженер»: старейшему вузовскому изданию Самары исполнилось 63 года

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5 апреля 1958 года вышел первый номер многотиражной газеты Куйбышевского индустриального института «Молодой инженер». В ней было всего две полосы, но на них отразились самые яркие события жизни студентов и преподавателей вуза. За 63 года газета сильно изменилась. В современном «Инженере» – 12 полноцветных страниц, оригинальная верстка и широкая жанровая палитра. В день рождения газеты собрали самые яркие и памятные события из её жизни.

1. Газета «Молодой инженер» была органом парткома, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома Куйбышевского индустриального института имени В.В.Куйбышева. Она выходила один раз в неделю, цена экземпляра составляла 10 копеек. Первым редактором издания стал Василий Заболотнев.

2. Первый номер готовился в трудных условиях. В редакции не было штатных редакторов, корреспондентов, фотографов, художников. Выпуском первого номера занимались на общественных началах.

3. В конкурсе на лучшее художественное оформление первого логотипа «Молодого инженера» победил эскиз студента инженерно-строительного института.

4. За советский период истории политеховской газеты в ней сменилось более 20 главных редакторов.

5. В конкурсе институтских многотиражек, который в 1967 году организовали Куйбышевский горком ВЛКСМ и газета «Волжский комсомолец», газета Политеха получила диплом за «широкое, многоплановое отражение студенческой жизни», а также за «лучшее отражение комсомольской работы в вузе».

6. 1 марта 1974 года впервые открыт корреспондентский пункт «Молодого инженера» в Сызранском филиале КПтИ.

7. 28 декабря 1990 года вышел в свет последний номер «Молодого инженера». Но, потеряв одно слово в названии, через полгода газета вернулась к своему читателю: 17 июня 1991 года родился современный «Инженер».

8. В 2014 году редакция «Инженера» была реструктуризирована, а сама газета стала выходить в обновленном формате, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ