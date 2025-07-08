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Многодетным самарцам рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами

8 июля 2025 21:40
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Многодетным самарцам рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами

В преддверии Дня семьи, любви и верности лекторы Общества «Знание» Елена Бобкова и Игорь Григорьянц выступили перед молодыми многодетными семьями Самарской области.  Лекторий был организован на природе. Эксперты рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Семейные выходные для молодых многодетных семей Самарской области», который реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

«Очень рада, что в рамках нашего проекта удалось воплотить такой необычный и полезный формат. Совмещение отдыха у живописного озера с практичными знаниями о семейном бюджете и тайм-менеджменте оказалось идеальной формулой для вовлечения участников. Игры и интерактивы от команды лекторов общества «Знание» помогли не только узнать новое, но и найти те способы, которые можно применить и в повседневной жизни», отметила руководитель проекта Анна Бутакова.

Генеральный директор АНО ДВО Высшая школа современного образования Игорь Григорьянц поговорил с участниками о семейных финансах и объяснил, как сберечь и преумножить капитал. Он рассказал о важности финансовой грамотности и отметил необходимость привлечения детей к участию в управлении семейным бюджетом, так как это развивает у них математические навыки, логику и ответственность. Также обсудили осознанный подход к покупкам и планирование трат.

Приемам тайм-менеджмента участников мероприятия научила директор по стратегическому управлению и экономико-аналитической работе АНО ДПО Высшая школа современного образования Елена Бобкова. Она предложила семьям инструменты, которые помогут эффективно управлять временем и успешно сочетать работу, общение с родными или хобби.

«Мы привыкли, что знания хорошо усваиваются за партой, но в этот раз решили проверить новый формат. Оказалось, что узнавать новое об инструментах ведения семейного бюджета и бороться с поглотителями времени на игре «Семейный тайм-менеджмент» в полевых условиях очень эффективно и приятно», — поделилась впечатлениями Елена Бобкова.

Отметим, к праздничной дате Обществом «Знание» создана новая мастер-лекция «День семьи, любви и верности». Она рассказывает об исторических и духовных корнях Дня семьи, любви и верности, помогает разобраться, почему семья была и остается основой крепкого общества, а также знакомит с мерами государственной поддержки семьи в Российской Федерации. Кроме того, можно воспользоваться материалами лекции «Семья – источник любви и взаимопонимания». Она поможет слушателям научиться решать конфликты и сохранять гармонию между самыми близкими.

Обращаем внимание, что укреплению института семьи посвящена новая номинация в главной просветительской награде страны Знание.Премия — «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Участвовать могут просветители и проекты, которые развивают духовно-нравственные основы общества, популяризируют роль традиций в формировании здоровой и гармоничной личности. Прием заявок идет до сентября. 

фото: пресс-служба Общества "Знание"

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