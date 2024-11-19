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Мишустин: в России остается большой запрос на повышение качества образования

19 ноября 2024 22:34
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При этом Мишустин напомнил об уже принятых системных решениях по совершенствованию данной сферы.

Повышение качества образования в России и снижение нагрузки на преподавателей остаются в числе главных задач, заявил 19 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут "Известия".

«Итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей и преподавателей говорят о том, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования. Также есть серьезные проблемы — это высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и их нехватка в целом ряде регионов», — сказал он на стратегической сессии по развитию общего и профессионального образования.

При этом Мишустин напомнил об уже принятых системных решениях по совершенствованию данной сферы. В частности, он указал на готовность комплексного плана действий для повышения качества обучения точным наукам и естественно-научным предметам во всех школах страны, а также уровня подготовки учителей и устранения кадрового дефицита.

По словам главы правительства, план призван обеспечить молодым людям поступление в профильные вузы с хорошими знаниями и их приход на российские предприятия с достаточной квалификацией.

В свою очередь, в сфере высшего образования в начале учебного года был запущен пилотный проект по улучшению преподавания фундаментальных дисциплин, напомнил премьер-министр. Сейчас он осуществляется в 50 передовых инженерных школах на базе ведущих институтов.

Мишустин также напомнил о пилотной реализации в шести вузах новой модели высшего образования, которая вместо бакалавриата и специалитета предусматривает базовое высшее образование и специализированный уровень вместо магистратуры.

Теги: Школа

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