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Минпросвещения: учителя должны проводить не более 5-6 уроков в день

28 апреля 2025 21:50
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Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

Минпросвещения РФ зафиксировало в приказе максимальную нагрузку на педагогов - не более 5-6 уроков в день, об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей Российской Федерации, передает ТАСС.

"Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога - 5-6 уроков, не больше", - сказал он.

"Сегодня мы рекомендациями министерства направили, типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса", - отметил министр. 

 

Фото:  freepik.com

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