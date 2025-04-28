Минпросвещения: учителя должны проводить не более 5-6 уроков в день

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Минпросвещения РФ зафиксировало в приказе максимальную нагрузку на педагогов - не более 5-6 уроков в день, об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей Российской Федерации, передает ТАСС.

"Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога - 5-6 уроков, не больше", - сказал он.

"Сегодня мы рекомендациями министерства направили, типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса", - отметил министр.

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