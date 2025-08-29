Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами
В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности
Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня
с 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня

29 августа 2025 09:26
74
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня

Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.

Согласно документу, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены.

Учеба 5-х, 9-х классов, а также классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену.

"Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов", — рассказал РИА Новости начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Он добавил, что в документе отражены нормы, установленные СанПиНами.

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направлены в регионы России.

