Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для школ

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов в 2025/26 учебном году, сообщили на сайте ведомства.

Рекомендации разработаны для оптимизации образовательной нагрузки.

Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под себя в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, их разослали регионам.

С учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны:

пять вариантов расписаний для уровня начального общего образования (1-4 классы)

шесть вариантов расписаний для уровня основного общего образования (5-9 классы)

19 вариантов расписаний для уровня среднего общего образования (10-11 классы)

В расписания включены примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.

В каждом из вариантов для учеников с 1-го по 11-й классы первым уроком предусмотрены занятия из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов, пишет РИА Новости.