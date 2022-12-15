Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ на 2023 год

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Министерство просвещения России утвердило главный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году в период с 26 мая по 20 июня. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 декабря, пишут "Известия".

Указывается, что 26 мая экзамены пройдут по географии, литературе и химии, а 29-го — по русскому языку. Экзамены по профильной и базовой математике будут сдаваться 1 июня, история и физика — 5 июня.

8 июня школьники будут сдавать обществознание, а 13 июня — биологию и письменную часть по иностранному языку. Вторая устная часть пройдет 16 и 17 июня. Последним экзаменом станет информатика, которая пройдет 19 и 20 июня.

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