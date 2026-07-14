Минпросвещения назвало нехватку мест причиной отказа в зачислении в 10 класс

Образовательные учреждения могут не перевести школьника на следующую ступень обучения из-за отсутствия свободных мест или провала на отборочных испытаниях в профильную группу, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Школы наделены правом не зачислять подростков на дальнейшее обучение при нехватке мест, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что еще одним поводом для решения становятся неудовлетворительные результаты отбора в профильные классы. «Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», – подчеркнули в ведомстве.

В таких случаях родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы управления образованием для устройства ребенка в другое учреждение. Отмечается, что школы вправе самостоятельно организовывать тестирование для зачисления в классы с углубленным изучением предметов.

Как добавили в министерстве, при провале на профильном отборе власти обязаны предоставить ученику место в универсальном классе этой же или другой доступной школы.

Соблюдение прав несовершеннолетних на получение образования строго контролируется. За ситуацией следят само Минпросвещения, Генеральная прокуратура и Госдума.