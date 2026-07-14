Минпросвещения назвало нехватку мест причиной отказа в зачислении в 10 класс

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минпросвещения назвало нехватку мест причиной отказа в зачислении в 10 класс

163
Минпросвещения назвало нехватку мест причиной отказа в зачислении в 10 класс

Образовательные учреждения могут не перевести школьника на следующую ступень обучения из-за отсутствия свободных мест или провала на отборочных испытаниях в профильную группу, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Школы наделены правом не зачислять подростков на дальнейшее обучение при нехватке мест, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что еще одним поводом для решения становятся неудовлетворительные результаты отбора в профильные классы. «Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», – подчеркнули в ведомстве.

В таких случаях родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы управления образованием для устройства ребенка в другое учреждение. Отмечается, что школы вправе самостоятельно организовывать тестирование для зачисления в классы с углубленным изучением предметов.

Как добавили в министерстве, при провале на профильном отборе власти обязаны предоставить ученику место в универсальном классе этой же или другой доступной школы.

Соблюдение прав несовершеннолетних на получение образования строго контролируется. За ситуацией следят само Минпросвещения, Генеральная прокуратура и Госдума.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
554
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
917
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3306
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1087
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
982
Весь список