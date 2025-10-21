Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

21 октября 2025 19:30
87
Министерство науки и высшего образования России определило предварительные минимальные баллы Единого государственного экзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2026/27 учебный год. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии необходимо будет получить минимум 40 баллов, по физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, по информатике – 46 баллов.

Минимальные баллы по некоторым предметам изменились по сравнению с прошлым учебным годом. Так, по химии и биологии порог повышен с 39 до 40 баллов, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.

Как отметили в Минобрнауки, минимальное количество баллов экзамена в ряде случаев изменено для повышения качества образования, пишет Смотрим. 

