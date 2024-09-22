Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний при поступлении в вуз

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку останется обязательным предметом для всех специальностей в перечне вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале.



Также сохраняется требование о предоставлении поступающим результатов по трем экзаменам (в ряде случаев — по четырем) и право университета формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.



Как сообщает министерство, в перечень вступительных испытаний будут входить: русский язык, профильный предмет из списка обязательных и 1–2 профильных предмета из оставшихся в списке.



Уточняется, что ученики выпускных классов должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года, пишут "Известия".