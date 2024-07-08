Министр транспорта РФ поздравил выпускников ВГУВТ с окончанием учебы

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В Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2024 года. 216 студентов высшего образования и 285 студентов среднего профессионального образования стали дипломированными специалистами, готовыми приступить к работе на предприятиях транспортной отрасли.

Среди выпускников высшего образования 36 человек (16,7%) получили дипломы с отличием. Трое из них - Дарья Суханова, Дарья Тряпичникова и Елизавета Широкова из Института экономики, управления и права, были награждены нагрудным знаком Минтранса РФ «За отличие в учебе». Среди выпускников среднего профессионального образования 22 человека (7,7%) получили дипломы с отличием.

Ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичёв отметил, что выпускники прошли сложный период обучения и получили уникальные знания, которые помогут добиться успеха в профессии. С напутственным словом также выступили представители Минтранса, Следственного комитета, Приволжской транспортной прокуратуры и других организаций.

Фото: Пресс-служба ВГУВТ