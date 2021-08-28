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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре

28 августа 2021 14:17
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Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в области образования.

В субботу, 28 августа, Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в области образования.

В преддверии начала учебного года в Самаре работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Здесь он проведет Всероссийское родительское собрание, осмотрит ряд объектов социальной инфраструктуры, среди которых школа № 26 на Пятой просеке, детский сад на улице Подшипниковой, побывает в «Самарском государственном социально-педагогическом университете», «Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна». 

Образовательная отрасль в Самарской области - одна из самых сильных и развитых в стране. За последние три года регион совершил настоящий рывок в сфере образования, отмечают эксперты. Благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом Владимиром Путиным, и региональной стратегии лидерства, инициированной Губернатором Дмитрием Азаровым,  ведется масштабное обновление всей отрасли.

При поддержке федеральных властей в регионе активно строятся новые детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, ведется активная работа по укреплению материально-технической базы действующих учебных заведений. Всего за 3 года введены в эксплуатацию 9 школ почти на 8000 мест. В период с 2022 по 2024 годы в Самарской области планируется строительство еще 12 новых школ.

С 2018 года уже введены в систему образования 40 зданий детских садов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности – 50 детских садов и 13 тысяч 943 места для дошкольников. Благодаря высоким темпам строительства актуальная очередь на получение дошкольного образования в регионе ежегодно сокращается. Самарская область приближается к решению поставленной Главой государства задачи по обеспечению доступности мест в детских садах.

Важнейшие вопросы системы образования обсуждаются с представителями общественностями – родителями школьников. Для этого в прошлом году в регионе было создано Областное родительское собрание, с которым власти региона  эффективно взаимодействуют при решении вопросов обучения и воспитания детей.

В состав Областного родительского собрания вошли представители родительской общественности каждого из 37-ми муниципальных образований Самарской области.

В течение всего учебного года члены окружных родительских собраний вели общественный контроль за организацией и качеством горячего питания в детских садах и школах, изучали мнение об использовании гаджетов в образовательном учреждении, привлекались к общественной оценке принимаемых нормативных документов. 

Родители инициировали проведение проектов по сохранению и укреплению здоровья учеников, распространению лучших практик на все образовательные учреждения губернии.

С 1 сентября при Областном родительском собрании начинает свою работу конфликтная комиссия. Ее задача - вывести родителей на конструктивный путь решения проблемных ситуаций. Такие же конфликтные комиссии будут созданы и при окружных и школьных родительских собраниях.

Общей задачей регионального Правительства и Областного родительского собрания является повышение доступности и качества образования в Самарской области. Эти вопросы находятся на личном контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

 

Теги: Акценты В центре внимания родительское собрание Сергей Кравцов

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