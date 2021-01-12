Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозов 

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Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором на основании прогноза низких температур атмосферного воздуха, а также тенденций к изменениям метеоусловий.

При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе:

- ниже -25°С - для обучающихся с 1 по 4 классов;

- ниже -27°С - с 1 по 8 классы;

- ниже -30°С - с 1 по 11 классы.

В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

При этом деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. С обучающимися, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания.