МАКС: экспозицию Самарского университета им. Королева посетил губернатор Дмитрий Азаров

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В первый день работы Международного авиационно-космического салона экспозицию Самарского университета им. Королева посетил губернатор Дмитрий Азаров. Гость внимательно ознакомился практически с каждым представленным экспонатом, снова и снова интересуясь: насколько та или иная технология или разработка уникальна.

Одно из центральных мест на стендах Самарского университета им. Королёва занимает линейка спутников семейства АИСТ.

“АИСТ-1 и АИСТ-2, которые уже запущены и находятся в космосе, а также новинку – АИСТ-3. Это новая платформа, она легче, надежней предшественников и находится на уровне американских и китайских аналогов, а по ряду характеристик их превосходит", – рассказал губернатору Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Губернатор поинтересовался, за счет чего произошло снижение массы аппарата.

"После консультаций с экологами, сельхозпроизводителями, представителями росгидромета, геодезии и картографии, мы поняли, что для нужд этих категорий заказчиков съемка с точностью до 1,5 метров не нужна - хватает и разрешения 5 метров. Это позволило поставить другую оптику, снизились требования по стабилизации аппарата, по его ориентации. Технологии также шагнули за пять лет вперед, мы использовали композитные материалы, новые элементы солнечных батарей", - пояснил доцент кафедры космического машиностроения и разработчик линейки малых космических аппаратов Иван Ткаченко. Он также добавил, что новый АИСТ обладает двигательной установкой – ее предлагает ОКБ "Факел" из Калининграда.

Дмитрий Азаров уточнил перспективы реализации проекта.

"Мы в графике по предпроектным работам и эскизному проектированию. Дальше – переговоры с потенциальным инвестором и Роскосмосом. Если получим заказ, то у нас весь процесс по изготовлению займет меньше двух лет. На создание АИСТа-2Д ушло 32 месяца – от идеи до запуска. С АИСТом-3 мы ставим задачу сократить срок изготовления до 20 месяцев", - ответил Иван Ткаченко.

Далее первый проректор - проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев представил главе региона продукцию института двигателей и энергетических установок, в частности лаборатории аддитивных технологий.

"Все представленные здесь агрегаты, выполнены по заказам индустриальных партнеров. Охлаждаемые лопатки – по заказу ПАО "Кузнецов". Вот эту горелку изготовили по заказу Пермского моторного завода", - подчеркнул проректор связь с индустриальными партнерами.

Об инициативной разработке ИДЭУ – малоразмерном газотурбинном двигателе для автономных энергетических установок рассказал директор института Виталий Смелов. Подобная установка способна обеспечить энергией подъезд жилой пятиэтажки.

"С помощью аддитивных технологий можно реализовывать маленькие опытные партии практически на территории Самарского университета. Мы дорабатывали технологию с точки зрения ускорения производства. Кроме того решали задачу оптимизации прототипа с точки зрения его топливной эффективности. На базе этого двигателя наши студенты в следующем году будут защищать диплом как стартап”, - отметил ученый.

Дмитрию Азарову продемонстрировали вибростол, который за счет уникального материала – металлорезины (МР) позволяет гасить вибрацию практически в ноль. Это продукция лаборатории вибрационной прочности. Изначально виброизоляторы из МР использовались для различных космических систем. Они защищают от сверхперегрузок и колебаний сложную электронику и научные приборы. Сегодня интерес к виброизоляторам из МР проявляют различные машиностроительные предприятия, например производители в железнодорожной техники.

"Металлорезина – это материал из специально скрученной металлической проволоки. В отличие от резины, такой материал способен выдержать экстремальные условия, которые воздействуют на аппарат на орбите – перепады температур, радиацию. В поездах материал нашел применение, так как на него не воздействуют загрязнения, масла. Такие изоляторы делают в университете, производственная партия – до тысячи штук", - обратил внимание Дмитрия Азарова на технологию Андрей Прокофьев.

Главе региона показали аэромобильный комплекс, который всего за 3 минуты проводит картирование экологического состояния воздуха. Такая лаборатория может летать над предприятиями и оперативно проводить замеры и анализ воздуха. Есть версия такого же аппарата на тросе, по которому питание подается с земли и в этом случае он может летать практически бесконечно. Руководитель центра беспилотных систем Давид Овакимян, под руководством которого разработан целый комплекс летательных аппаратов, рассказал губернатору ведется работа над проектом.

"В 2019 году мы вам показывали первую версию нашего беспилотника. Вы тогда посоветовали доработать. Теперь мы представляем новый вид коптера, но на этот раз он еще несет и полезную нагрузку, которую также создали в лаборатории университета – микрогазохроматограф. Аэромобильная установка прошла испытания на промышленных предприятиях в Новокуйбышевске", - отметил он.

Завершилась экскурсия на стенде института искусственного интеллекта. Заместитель директора института Лариса Жердева рассказала о свежей разработке – гиперспектрометре, возможности которого удивили губернатора. Это устройство полностью произведено в университете – и дифракционные линзы, и объектив, и корпус.

"Это рабочий экспонат, он только что был протестирован в полях. Прибор крепится к коптеру и снимает посевы, а потом снимки с помощью программного обеспечения и нейросетей анализируются. В результате хозяин поля узнает, в каком состоянии посевы, есть ли сорняки", - отметила Лариса Жердева.

Губернатор поинтересовался с каких высот ведется съемка. Оказалось, что такие приборы можно установить как на комбайне, так и на беспилотниках, и даже на космических аппаратах все того же семейства "АИСТов". Снимок, полученный подобным гиперспектрометром с борта наноспутника уже демонстрировался на МАКС-2021 - в ходе совместного заседания комитетов НОЦ.

Прощаясь с губернатором, Андрей Прокофьев представил ему стратегию участия Самарского университета им. Королева в проекте "Приоритет 2030". Самарский университет им. Королева выходит с одним проектом, который назвали "Космос для жизни".

"Мы подчеркиваем, что космос – это не только технологии для освоения ближнего и дальнего космоса, но и применение этих же технологий в нашей обычной жизни – умный город и умное агро, создание карт территорий, привлечение социогуманитарных знаний на базе обработки больших данных для решения приоритетных задач. Сейчас в университете идет активная проработка аспектов этого проекта на всех кафедрах", - отметил Андрей Прокофьев, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Елена Памурзина