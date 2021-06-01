Лицей СамГТУ набирает учащихся в казачий кадетский класс

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В общеобразовательном архитектурно-техническом лицее опорного университета открывается новое направление подготовки для школьников – казачий кадетский класс. Первая группа из 20 мальчиков приступит к занятиям уже в сентябре.

Профиль обучения – «универсальный». Ребята будут углубленно изучать математику, физику и право. Лабораторные работы и практикумы по профильным предметам будут проходить на базе лабораторий и учебных центров кафедр Политеха.

Кроме того, важной составляющей курса станет дополнительное образование, в программе которого заявлено три базовых направления:

Физическая подготовка, предполагающая всестороннее развитие физических способностей учеников, занятия активными видами спорта, например, плаванием, рукопашным боем.

Военная подготовка на базе военного учебного центра Политеха. Ребят ждут занятия в тире, обучение по безопасному обращению с оружием, строевая подготовка, летние военные сборы и многое другое.

Духовно-нравственное развитие. Здесь большое внимание будут уделено программам внеурочной деятельности, направленным на воспитание патриотизма, развитие эстетического вкуса (история казачества, история искусства).

Ребята, успешно освоившие программу среднего общего образования, получат соответствующий аттестат государственного образца и на основании результатов государственной итоговой аттестации смогут продолжить обучение в Политехе, в частности, на инженерно-технологическом факультете.

Стать учеником казачьего кадетского класса лицея Политеха школьники могут после окончания 9 класса. Прием обучающихся проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний по математике, русскому языку и физике. Расписание экзаменов будет размещено на сайте лицея после 10 июня.

Узнать подробную информацию, а также ознакомиться с документами, необходимыми для поступления можно по ссылке.