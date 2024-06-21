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Летний сезон «Открытой лабораторной» начался с Самары

21 июня 2024 12:41
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Летний сезон «Открытой лабораторной» начался с Самары

В детском оздоровительном лагере «Жигули» (село Зольное) состоялась первая в этом году массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба»). Тест, включающий вопросы по естественнонаучным дисциплинам, написали 90 школьников – участников профильной смены «Техническое творчество». Ее организовал Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества, который уже во второй раз проводит эту просветительскую акцию.

Тест состоял из 20 вопросов, разбитых на четыре рубрики «Реникса», «Разве это научно», «Ваша версия» и «Масштаб явлений». Тщательную работу над ошибками после написания теста с ребятами провел «завлаб» – педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум», студент факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Тимофей Головчанский. Лучше всех с «Лабой» справился Матвей Лапшов, набравший 14 баллов. Самому умному «лаборанту» подарили научно-популярный журнал «Технополис Поволжья».

– «Лаба» – прекрасная возможность не только проверить знания, но и обогатиться новой полезной информацией как участникам – «лаборантам», так и нам – «завлабам», – отмечает Головчанский. – Вообще, здорово, что в нашей стране есть такие замечательные научно-популярные проекты!

Первая «Открытая лабораторная» в России прошла в 2017 году. В 2019 году проект достиг планки в миллион и был награжден всероссийской премией «За верность науке» как самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире. На время пандемии COVID-19 «Открытая лабораторная» взяла паузу, но вернулась в 2023 году. Её участниками стали более 6000 россиян, среди которых 532 жителя Самарского региона.

Дата проведения очередной «Лабы» – 9 ноября 2024 года. Ее организует сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов. Генеральный федеральный партнер акции – Фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ».

Генеральный директор фонда Мария Уварова считает, что для развития акции крайне важно найти формы «непрерывной работы». Поэтому она предложила использовать для этого летние лагеря и выездные школы для талантливых школьников или другие подобные мероприятия.

Следите за проведением летнего сезона «Лабы» на официальном сайте: https://openlaba.ru/ 

Автор фото: Юрий Волков  

 

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