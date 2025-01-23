Лекция Армена Арутюнова «Архитектура места: от деревянного ипподрома до «ЗИМ Галереи» пройдет в Самаре

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29 января в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Архитектура места: от деревянного ипподрома до «ЗИМ Галереи» (12+). Ее прочитает самарский историк архитектуры Армен Арутюнов.

Территория бывшего Завода имени Масленникова в Самаре всегда была особенной с точки зрения архитектуры. Во все времена здесь располагались яркие авторские постройки. Еще до строительства завода был ипподром с роскошным деревянным павильоном, после – цеха и уникальные инженерные сооружения Владимира Шухова, в 1930-х появилась Фабрика-кухня, а в 1970-х – дом культуры «Звезда». Да и административный корпус завода, в котором сегодня размещается культурный центр «ЗИМ Галерея», отличается оригинальной архитектурой и нетривиальной для Самары отделкой фасадов и интерьеров.

Некоторые из перечисленных выше объектов не дошло до наших дней, но сохранились на фотографиях и в документах. Сегодня территория бывшего завода застраивается новыми зданиями. Архитектура места меняется, но продолжает оставаться актуальной. Одно из подтверждений этому – жилой комплекс «ЗИМ Галерея», в котором соединились современная архитектурная мысль и отсылка к культурному наследию русского авангарда – московскому Дому Наркомфина.

На лекции Армена Арутюнова речь пойдет о наиболее интересных постройках в этом месте и рядом с ним на протяжении последних полутора веков.

29 января 19.00

Вход свободный

12+

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)