Команды Самарского политеха защитили стартап-проекты

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Студенты вуза презентовали разработки перед экспертным жюри



13 декабря в Точке кипения Самарского политеха прошла финальная защита проектов акселерационной программы «Политех.NET». В ней приняли участие более 600 человек, объединенные в 80 команд.

– Посыл мероприятия – не завершение работ над проектами, а самое начало. После их технической проработки и оценки презентаций необходимо заняться привлечением средств и участием в конкурсах фондов содействия инновациям. Важно довести идеи до реализации, чтобы разработанные продукты использовались на конкретном предприятии или помогали конкретным людям, - прокомментировал проректор по интеграционным проектам Самарского политеха Антон Еремин.

Один из 80 проектов в треке «Технологическое предпринимательство» назывался «Применение технологий виртуальной реальности в металлургии».

- VR-технологии задают новые тренды в обучении специалистов, в том числе в высших учебных заведениях и центрах профессиональной переподготовки. Также эта тема интересна предприятиям, где работают литейные цеха. Созданный VR-тренажер будет полезен для получения навыков работы с металлургическими и летейными агрегатами. Уровень запоминания материала с использованием VR-технологий повышается в полтора-два раза. Также это дает возможность моделировать аварийные ситуации, которые сложно реализовать при обучении в реальной жизни, – рассказал руководитель проекта Талгат Тукобайов.