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Коллекцию Центра истории авиационных двигателей пополнил двигатель из Канады

20 января 2022 10:10
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Коллекцию Центра истории авиационных двигателей пополнил двигатель из Канады

Мотор фирмы Pratt & Whitney Canada позволит студентам понять различные подходы к проектированию авиадвигателей.

Центр истории авиационных двигателей (ЦИАД) Самарского университета им. Королёва получил новый экспонат: авиационный двигатель производства фирмы Pratt & Whitney (Canada) - PW118. Это седьмой зарубежный экземпляр в уникальной коллекции центра, насчитывающей около сотни авиационных и ракетных двигателей - большая часть которых созданы российскими и советскими конструкторскими бюро. Помимо них в ЦИАД представлены образцы из Англии, Германии и Чехии.

Двигатель PW118 был разработан около 35 лет назад, но он достаточно активно эксплуатируется в наше время - им оснащаются региональные турбовинтовые пассажирские самолеты бразильского производства Embraer EMB 120, а модификация этого двигателя устанавливаются на популярные среди отечественных авиакомпаний региональные самолеты ATR-72 и ATR-42. В нашей стране аналогом этих машин являются Ил-114 и его предшественник - Ан-24.

Образец PW118, доставленный в ЦИАД, был произведен в 1990 году. Он уже выработал ресурс, был списан и готовился к утилизации. Специалисты университета при поддержке выпускников смогли выкупить этот двигатель и доставить его в Самару.

ЦИАД является одновременно музеем и научно-образовательным центром, где будущие инженеры изучают историю и закономерности развития аэрокосмического двигателестроения. В ближайшей время PW118 станет новым методическим пособием для студентов-двигателистов.

“Pratt & Whitney это дальний “родственник” отечественных двигателей АИ-24 и ТВ3, представленных в нашей коллекции. Первый устанавливался на хорошо известных региональных самолетах Ан-24, на основе второго создана линейка моторов для более современных Ан-140 и Ил-114.

Тем не менее канадские конструкторы опирались на несколько иную логику проектирования, использовали ряд оригинальных технических решений, которые не свойственны отечественной школе двигателестроения. На первый взгляд что-то кажется излишне сложным или даже необоснованным, но выбранные решения, например, позволили вписать в очень ограниченный объем мотогондолы все необходимые элементы.

Понимание различных конструкторских походов существенно расширяет кругозор будущих инженеров, открывает для них возможность сочетания разных технологий в процессе создания двигателей будущего”, - отметил директор ЦИАДа, профессор Владимир Зрелов.

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