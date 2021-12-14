Известные астрономы проведут для учителей занятия по астрономии и космонавтике

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5 – 9 января 2022 года состоится бесплатный методический онлайн-семинар для учителей астрономии, где пройдут занятия по космонавтике, выступят профессора с мировым именем, а российские учителя поделятся авторскими методиками преподавания. Последний день регистрации – 22 декабря, сообщает пресс-служба Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория»

«Астрономия и космонавтика: увлечение длиною в жизнь» – тема V методического семинара, который бесплатно проведет Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» для школьных учителей и педагогов допобразования. Стоит напомнить, что астрономия вернулась в школы после 20-летнего перерыва четыре года назад, но педагогам не хватает материалов, которые позволяют знакомить школьников с актуальными знаниями по астрономии.

Семинар традиционно пройдет в школьные каникулы и в онлайн-формате, что позволит присоединиться учителям из любого региона. В прошлом семинаре участвовали около 100 педагогов из 27 регионов России.

«Программа семинара составлена, в том числе, по запросам участников, - говорит научный руководитель семинара Мария Богданова. - Нам важна обратная связь, в конце семинара мы проводим опрос, во время занятий выделяем время для вопросов спикерам и дискуссии между участниками».

В программе семинара – новости космической отрасли и астрофизики, обзоры всероссийских и международных астрономических конкурсов и олимпиад, новейшие методики преподавания астрономии в школе, методы поиска экзопланет, особенности работы в космонавтике и на любительских телескопах. Лекции помогут учителям подготовиться к занятиям, заинтересовать старшеклассников самой динамично развивающейся наукой.

Таких звезд астрономии больше нигде не услышать: известные российские ученые-астрофизики, популяризаторы астрономии, опытные школьные педагоги, организаторы астрономических кружков за 5 дней проведут 20 занятий.