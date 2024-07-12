iВолга приглашает молодёжь со всей России принять участие в Цифровых неделях до старта Форума

Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.
ЭнергосбыТ Плюс провёл день клиента для жителей Куйбышевского района Самары
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей
Также кабинеты МРТ в медучреждениях будут работать не в 2 смены, как сейчас, а в 3.
По инициативе Вячеслава Федорищева количество квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.
4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1
Сотрудники отдела безопасности пресекли доставку запрещенных пищевых продуктов, которые были спрятаны ухищренным способом в передаче для осужденного.
УФСИН СО: в лечебно-исправительное учреждение N4 не попали дрожжи
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.13
EUR 95.68
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в парке состоится укулеле-пикник
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

iВолга приглашает молодёжь со всей России принять участие в Цифровых неделях до старта Форума

12 июля 2024 12:59
134
iВолга приглашает молодёжь со всей России принять участие в Цифровых неделях до старта Форума

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «‎iВолга» платформы Росмолодёжь.События объявляет о старте Цифровых недель с 12 июля. К ним может присоединиться каждый житель нашей страны, чтобы познакомиться с организаторами и в онлайн формате посетить образовательную и культурную программы форума.

На Цифровых неделях участников ждут различные активности: прямые эфиры с организаторами и экспертами форума, встречи с почётными гостями, например, с российским режиссёром Алексеем Сеченовым, игры и интерактивы в соцсетях, а также новые подробности про iВолгу 2024 года.

«Цифровые недели это отличная возможность стать частью события. Для молодых людей, которые не прошли отбор или не подали заявку на участие это шанс прикоснуться к программе форума, познакомиться с организаторами, чтобы в следующем году обязательно поучаствовать в заявочной кампании и всё-таки стать участниками iВолги. А для тех ребят, которые получат заветные письма заранее подготовиться к программе и познакомиться со спикерами», — рассказывает директор Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «‎iВолга» Кристина Гнатюк.

Прямые эфиры позволят участникам очутиться на площадке проведения iВолги, так как будут дублировать очную программу форума: начиная от зарядки, заканчивая культурной и досуговой программой. Первый эфир пройдёт уже 12 июля. Его гостем станет директор форума Кристина Гнатюк. Программа цифровых недель будет размещена в социальных сетях форума в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/forumivolga и в Telegram-канале https://t.me/forumivolga.

Напомним, что форум в этом году побил собственный рекорд заявочной кампании — 40 000 заявок от участников со всех регионов страны, что позволило стать ему одним из самых популярных форумов платформы Росмолодёжь.События. Отбор участников завершён, и в ближайшее время они начнут получать письма, чтобы уже через пару недель отправиться в Самарскую область на Мастрюковскую поляну.

В этом году iВолга пройдёт с 24 июля по 1 августа и объединит 2000 человек от 14 до 35 лет из разных уголков России, а также частью специальных форматов форума станут участники старше 35 лет.

Основная тема этого года созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: «На iВолгу всей семьёй». 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодёжью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем – в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» входит в линейку платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Следить за главными новостями форума можно на сайте https://ivolgaforum.ru/, в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/forumivolga и в Telegram-канале https://t.me/forumivolga.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
243
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
360
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
564
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
529
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
710
Весь список