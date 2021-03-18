Исследования ученых Самарского университета помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури

61

Исследования ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури и позволят приблизиться к разгадке главной тайны Солнца, остающейся неразгаданной уже более 70 лет - тайне аномального нагрева солнечной короны.

Температура солнечной короны - внешнего слоя атмосферы Солнца - составляет порядка миллиона градусов Цельсия, в некоторых областях поднимаясь до почти десятка миллионов, в то время как температура нижних слоев атмосферы светила достигает лишь около 5500 градусов. Получается, чем дальше от центра Солнца, тем жарче, хотя по логике, казалось бы, должно быть наоборот. Ученые во всем мире вот уже много лет выдвигают самые различные гипотезы, которые могли бы объяснить механизм нагрева короны.

В Самарском университете и Самарском филиале Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) исследования в этой сфере проводит группа ученых под руководством профессора кафедры физики университета, главного научного сотрудника СФ ФИАН Нонны Молевич. На эти цели выделен грант Российского фонда фундаментальных исследований в объеме 1,2 млн рублей сроком на два года. Первые результаты научных изысканий отражены в статье, опубликованной в авторитетном журнале Solar Physics.

"Наша исследовательская группа изучает влияние радиационного охлаждения и различных процессов нагрева плазмы на динамику волн в верхних слоях солнечной атмосферы. Более полное знание о волновой динамике в солнечной атмосфере позволит улучшить существующие математические модели, описывающие Солнце, что, в свою очередь, даст возможность эффективнее предсказывать солнечную погоду в целом, и, в частности, солнечные вспышки, активно влияющие на космическую и земную технику.

Другой важной задачей, в решении которой могут помочь исследования нашей группы, является проблема нагрева солнечной короны, эта проблема остается пока что нерешенной на протяжении вот уже семидесяти лет", - рассказал аспирант кафедры физики Самарского университета, младший научный сотрудник Самарского филиала ФИАН Сергей Белов.

По словам Белова, одним из наиболее вероятных переносчиков энергии в солнечной атмосфере являются альфвеновские волны. Существование этих поперечных плазменных волн теоретически предсказал еще в 1942 году шведский астрофизик Ханнес Альфвен. Как предположил Альфвен, такие волны распространяются в плазме вдоль силовых линий магнитного поля и переносят энергию с очень малыми потерями. Позднее существование альфвеновских волн было подтверждено на практике. Экспериментальное изучение этих волн входит в перечень научных задач солнечного зонда НАСА "Паркер", запущенного в 2018 году, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета