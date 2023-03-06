Ископаемая растительность Самарской области на лекции Дмитрия Варенова в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе".

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На лекции «Ископаемая растительность Самарского края» будет раскрыт общий и подробный обзор систематического и видового разнообразия ископаемой флоры Самарской области. Среди них водоросли и плауны, хвощи и папоротники, голосеменные и цветковые растения. Будет охвачен большой временной отрезок фанерозоя почти в 400 млн. лет – от девонского до четвертичного периодов. Собранный богатый материал подготовлен на основе научных источников и экспедиционных исследований известных и новых местонахождений растительных остатков, расположенных в Самарской области. За последние 15 лет совместными усилиями самарских палеонтологов, краеведов и музейных сотрудников сделаны значительные и удивительные палеоботанические открытия в нашем регионе и описаны новые виды ископаемых растений. Лекция проиллюстрирована большим количеством фотографий образцов из собрания СОИКМ им. П.В. Алабина и других самарских музеев.



Мероприятие рассчитано на студентов биологических факультетов, учащихся старших и средних классов, всех любителей природы.

Продолжительность мероприятия - 1,5 - 2 часа.



Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Мероприятие проводится в научно-просветительском отделе Самарского зоопарка о адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 146

Лекция состоится 9 марта 2023 года, 14.00

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35