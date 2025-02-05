Интеллектуально-развлекательная игра "КВИЗ Знание.Наука!" пройдет в Самаре в рамках акции ко Дню российской науки

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С 3 по 14 февраля по всей стране пройдут просветительские мероприятия, посвященные выдающимся открытиям нашей страны и людям, которые их подарили человечеству. Для молодежи Общество «Знание» подготовило цикл лекций, уникальный видеоконтент и викторины.

«8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Эта дата, прежде всего, посвящена нашим соотечественникам, связавшим свою жизнь с исследовательской деятельностью. При этом она призвана показать важность развития науки и заинтересовать молодежь. Именно поэтому Общество «Знание» запускает акцию, которая поможет ребятам получить новые знания и вдохновиться великими открытиями наших ученых», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

В Самарской области 7 февраля на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный колледж» пройдёт интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ Знание.Наука!», охватывающая сферы науки, культуры, искусства и включающий развлекательные вопросы. Квиз направлен на проверку общей эрудиции студентов образовательных организаций и вовлечение их в научную деятельность, проведет его лектор Российского общества «Знание», региональный координатор Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Анастасия Володина. «В настоящее время изучение науки является фундаментом в воспитании подрастающего поколения и в преумножении достижений нашей страны. Осмысление исторических фактов, математических, физических, биологических и химических открытий, новых технологичных решений, шедевров отечественных поэтов, писателей, музыкантов, художников является основополагающим фактором в формировании гражданской самоидентичности, сохранении целостности и суверенитета нашего государства и статуса одной из самых сильных научных держав», – отметила Анастасия.

В Нижегородской области в качестве лектора выступит председатель регионального отделения Российского общества «Знание», ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов. Он расскажет о научных достижениях вуза и перспективах для молодых ученых.

В Удмуртии площадками для мероприятий станут Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевская государственная медицинская академия, Региональный образовательный центр одаренных детей. Перед студентами и школьниками выступят ведущие ученые республики. В Башкирии о научном пути ученого: от первого школьного проекта до кандидатской диссертации расскажет генетик из Уфимского университета науки и технологий Дарья Прокофьева. В Мордовии квизы, викторины и лекции пройдут на площадках МГУ им. Н.П. Огарева, Лицея МГУ им. Н.П. Огарева, Краснослободской школы № 1, Тургеневской средней школы, Мордовского республиканского молодежного центра.

В Саратовской области лекции и квизы пройдут в областном центре, а также Дергачевском, Ивантеевском и Краснокутском районах области. Мероприятия охватят более 500 человек. А в Чувашии — в Батыревском, Шемуршинском муниципальных округах, а также городах Мариинский Посад, Новочебоксарск и Чебоксары. Всего запланировано более 20 мероприятий, где участниками станут более 500 студентов и школьников.

В Ульяновской области квиз «Научные открытия России» пройдет на площадке Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова и завершится мастер-классом и дегустацией чая «Вкус Знания: чайный эксперимент». А в Самарской области лектор Российского общества «Знание», региональный координатор Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Анастасия Володина проведет для ребят научный квиз на площадке Поволжского государственного колледжа.

В научную мафию сыграют в Кировской области. Сразиться в интеллектуальной игре можно будет на площадке ВятГУ. Квизы и лекции от ведущих ученых региона также пройдут в Вятском ГАТУ.

Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции, среди которых «Мегапрорывы российских ученых», «Химия и цивилизация», «Животные как первые покорители космического пространства», «Энергетика России», «Умные лекарства», «Современная вирусология», «ДНК – важнейшая молекула в нашей жизни» и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.

Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.

Также можно принять участие в викторине «Научный вопрос» от генерального директора АО «Медиа Пресс», магистра игры «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова.

6 февраля ко Дню российской науки в школах страны пройдут занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты», для которых Российское общество «Знание» подготовило видеоконтент о профессиях в сфере науки и образования.

Накануне праздничной даты в рамках акции в регионах состоится интерактивная квиз-игра на научную тематику для молодежи от 18 до 35 лет. Знатокам предстоит определить, является ли научный факт правдой или ложью, ответить на вопросы из различных областей знания, указать личность ученого и расшифровать скрытые фрагменты в юмористических картинках. Ребята не просто проведут весело время, а получат возможность расширить свой кругозор новыми научными фактами.