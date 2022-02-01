Индустриальный партнер научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» открыл новую учебно-производственную площадку в Самаре

143

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов»- индустриальный партнер научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» открыли площадку для обучения сотрудников всех уровней, расположенную в одном из производственных цехов.



Участники группы из 20 человек распределены по производственным ролям, в рамках смоделированной ситуации их задача – выполнить производственную программу в заданное время с максимальным коммерческим результатом. Успех зависит от слаженности команды, её умения максимально эффективно применять инструменты бережливого производства, оперативного улучшения всех этапов.

Проект «Фабрика процессов» - учебная площадка, разработанная как методика по обучению рациональной организации производственного потока, инструментам и методам бережливого производства, технике безопасности для работников всех уровней. Полный курс обучения рассчитан на целый рабочий день, включающий тренировочной производственный процесс - это сборка одного из узлов промышленного газотурбинного двигателя НК-14СТ.



Самарское предприятие стало второй площадкой ОДК, где уже реализован подобный проект. В текущем году на «Фабрике процессов» «ОДК-Кузнецов» запланировано обучение 1200 сотрудников предприятия.