Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
21 октября 2025 19:40
76
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября

30 октября 2025 года в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» состоится III Всероссийский научно-технологический диктант.

Диктант проводится уже в третий раз Фондом научно-технологического развития Новосибирской области в рамках Международного форума технологического развития «Технопром» и ежегодно погружает участников в актуальную отраслевую тематику, вопросы влияния технологий на жизнь людей, результаты и перспективы фундаментальных научных исследований. В этом году организация и проведение Диктанта также осуществляется совместно с федеральным партийным проектом «Выбирай своё». Мероприятие соответствует ключевым задачам Десятилетия науки и технологий в России: привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок и повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для россиян.

Диктант проводится очно и онлайн – на официальном сайте форумтехнопром.рф.

Тема научно-технологического диктанта в 2025 году - «Технологии победы». Участники познакомятся с технологиями и научными открытиями, сыгравшими решающую роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне: от научных исследований и медицинских разработок до современных информационных технологий и средств связи, использовавшихся в разведывательной работе тех времен.

К участию приглашаются все желающие. Первая сотня участников получит сертификат о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы.

Напомним, что II Всероссийский научно-технологический диктант прошёл в 2024 году, участники смогли проверить свои знания в сфере новейших биотехнологий.

В центре внимания
