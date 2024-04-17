Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист претендентов на победу в Национальной премии «Россия — мои горизонты»

89

23 апреля в рамках Международной выставки-форума "Россия" состоится церемония награждения Национальной премии «Россия — мои горизонты», которая станет частью мероприятий Недели профориентации в России. Мероприятие пройдет в Павильоне «Россия — Моя история» на ВДНХ в Москве.

Национальная премия учреждена Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и является частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее».

Губернский колледж Сызрани вошел в шорт-лист претендентов на победу в первой Национальной премии в области профессиональной ориентации «Россия — мои горизонты» в номинации «Лучший проект для организаций системы среднего профессионального образования». Представленный Самарской областью проект «Модель наставничества «студент-воспитанник» как механизм взаимодействия колледжа и детского дома по профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» получил высокие оценки профессиональных экспертов и поборется за звание лучшего.

«В Самарской области в проекте «Билет в будущее» уже приняли участие 226 тысяч школьников. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях региона внедрена Единая модель профориентации – профминимум. Его основная идея – создание единого подхода к профориентации обучающихся во всех школах страны, создание единой системы требований к организации и качеству профориентации. Все общеобразовательные организации области принимают участие в мероприятиях профминимума, они проводятся в том числе в рамках проекта «Билет в будущее». В рамках внеурочной деятельности каждый четверг классные руководители проводят для школьников уроки курса «Россия — мои горизонты», – рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Всего на участие в конкурсе было подано 3111 заявок из всех регионов России, из которых было отобрано в шорт-лист порядка 70. Эти проекты поборются за звание лучших в 25 номинациях, представленных в шести категориях: «Профориентация года», «Вклад в развитие единой модели профориентации», «Профориентация: новые возможности», «Инновации в профориентации», «Профессиональная среда», а также специальной номинации «Династии в профессиях».

«Неделя профориентации в России будет насыщенной мероприятиями проекта "Билет в будущее". В ее программе помимо Национальной премии "Россия — Мои горизонты" и чествования лучших российских практик по профориентации, Всероссийская экспертная сессия региональных операторов профориентации, присоединиться к которой сможет каждый желающий, встреча ведущих работодателей страны, участвующих в формировании профориентационной повестки страны. Отдельным мероприятием недели станет награждение лучших среди более 60 000 существующих в проекте "Билет в будущее" педагогов-навигаторов, прошедших обучение в рамках школы повышения квалификации, созданной нашими экспертами. Все эти мероприятия пройдут в павильоне "Россия — Моя история" на ВДНХ, где функционирует Федеральный центр профориентации в России», — отметил член Общественной палаты России, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Церемония награждения победителей пройдёт в Павильоне № 57 ВДНХ. Лауреатов и гостей премии ждет шоу-программа с участием творческих коллективов и звездных ведущих Яны Чуриковой и Ивана Чуйкова. Завершится церемония концертом российской группы UMA2RMAN.

Прямая трансляция будет доступна в официальной группе проекта «Билет в будущее» в ВК, на цифровой платформе Rutube, а также на канале «Большой эфир» спутникового оператора Триколор ТВ.

Проект реализован, в том числе, при участии частного благотворительного Фонда Мельниченко, занимающегося поддержкой одаренных детей в области точных наук и развитием системы «социальных лифтов» для талантливой молодежи в российских регионах.

Национальная премия «Россия — мои горизонты» направлена на выявление, поддержку и поощрение лучших инициатив, проектов и достижений в области профориентации, которые помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии. Премия направлена на поддержку и поощрение специалистов, которые ежедневно, используя научные, психологические, авторские и другие методики, помогают определить образовательно-профессиональную траекторию молодого поколения.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.