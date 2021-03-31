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Выпускников Самарской области, как и их родителей, волнует вопрос организации выпускных и торжественного вручения аттестатов и медалей.

Губернатор рассказал о перспективе проведения школьных последних звонков в привычном формате. Глава региона ответил на вопрос родительской общественности во время круглого стола в режиме ВКС. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этом году перспективы проведения торжественных церемоний гораздо лучше, чем в 2020-м.

"Будем исходить из эпидемиологической ситуации на территории региона, а возможно - на территории конкретного муниципалитета. Я считаю очень важным торжественное вручение медалей и аттестатов. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам делать это массово, с участием родителей. Конечно, это день, который, как правило, запоминается человеку на всю жизнь", - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что эпидситуация зависит от каждого человека, а главная защита от коронавируса на сегодня - это вакцинация.

"Каждый день бьюсь за дополнительные поставки вакцины на территорию нашего региона. Это моя каждодневная забота, чтобы увеличить количество поставок вакцины на территорию области", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что каждый из нас может внести вклад в то, чтобы и торжественное вручение аттестатов, и выпускные вечера состоялись. Для этого нужно ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.