Госкорпорация "Роскосмос", АО "Главкосмос" и Самарский университет им. Королёва планируют сформировать пул профильных учебных программ

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Самарский университет им. Королёва с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации "Роскосмос" во главе с заместителем генерального директора по космическим комплексам и науке Александром Блошенко. Вместе с заместителями директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Оксаной Вольф и Игорем Пшеничниковым и заместителем генерального конструктора по электрическим системам АО "НПО Лавочкина" Александром Митькиным он осмотрел научно-производственные лаборатории и учебные пространства университета.

Малые космические аппараты – в серию

Делегация ознакомилась с деятельностью киберфизической фабрики по производству малых космических аппаратов (МКА). Она базируется в корпусе "РКЦ "Прогресс", находящемся на территории кампуса университета. В рамках программы развития передовой инженерной аэрокосмической школы университета (ПИАШ) на этой производственно-испытательной площадке создан экспериментальный участок роботизированной сборки малых космических аппаратов, который оснащен автоматизированными системами хранения компонент, системами машинного зрения, коллаборативными роботами, роботизированными транспортными системами. Осмотрев киберфизическую фабрику, Александр Блошенко отметил, что опыт университета по организации такого экспериментального участка роботизированой сборки МКА является очень интересным и Госкорпорация "Роскосмос" заинтересована в его масштабировании.

Также Александр Блошенко ознакомился с работой киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД). Эта опытная площадка также создана в рамках развития ПИАШ для отработки конструкторских и организационно-технических решений, экспериментальных исследований по созданию МГТД с использованием отечественных систем, аддитивных технологий, робототехники и высокопроизводительной механической обработки на обрабатывающих центрах.

Александра Блошенко и Александра Митькина заинтересовали передовые методы "выращивания" деталей для МГТД различных видов и для нужд распределенной энергетики с помощью 3D-печати, а также возможности по созданию на фабрике оснастки и других деталей для спутников нанокласса.

Аппараты класса нано

На межвузовской кафедре космических исследований членам делегации рассказали о действующем центре испытаний наноспутников и лабораториях, позволяющих решать обширный комплекс задач по испытаниям и отработке систем наноспутников стандарта CubeSat 1U-3U и их подсистем. Также гостям продемонстрировали аудитории, где студенты выполняют лабораторные работы на учебных моделях наноспутников.

Узнали гости и о том, что учеными кафедры разработаны специальные образовательные курсы по стандартам Комитета ООН по использованию космического пространства, на одном из которых в 2023 году успешно прошла обучение группа инженеров космического центра Мьянмы. В планах ученых кафедры – запуск на орбиту наноспутника "СамСат-Орион", предназначенного для мониторинга состояния ионосферы.

Поколения космических "АИСТов"

Заинтересовали Александра Блошенко возможности и результаты работы университетского Центра приёма и обработки космической информации. Здесь принимают и обрабатывают сигналы и космические снимки с МКА, в частности, и с работающего уже 11 лет на орбите МКА "АИСТ" первого поколения. Этот аппарат создан специалистами РКЦ "Прогресс" и учеными университета при активном участии студентов. Всего же на орбиту начиная с 2013 года были запущены и успешно отработали три аппарата серии "АИСТ", включая два МКА "АИСТ" и МКА "АИСТ-2Д".

В 2024 году ученые приступили к испытаниям нового МКА – "АИСТ-СТ". Это 12-юнитовый наноспутник, оснащенный радаром и предназначенный для радиолокационного мониторинга поверхности Земли. МКА способен с помощью сантиметровых радиоволн "видеть" сквозь плотные облака. Он создается университетом совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" из Санкт-Петербурга. Особенно членов делегации заинтересовали возможности университета по дистанционному зондированию Земли с помощью гиперспектральной аппаратуры и приему космических данных. Как отметил Александр Блошенко, здесь у университета есть хороший экспортный потенциал.

Выпуск специалистов новой формации

Завершился рабочий визит посещением специальных образовательных пространств Передовой инженерной аэрокосмической школы университета. Здесь готовят инженеров новой формации, которые прошли тщательный внутривузовский отбор в ПИАШ. Выпуск первой группы студентов планируется уже в 2024 году.

Члены Госкорпорации осмотрели специальные образовательные пространства, где студенты занимаются робототехникой и мехатроникой, практикуются в аддитивных технологиях, изучают промышленный интернет вещей и познают тонкости инженерии с помощью VR-технологий.

Комментарии:

Александр Блошенко, заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Госкорпорации "Роскосмос":

- Мы планировали посмотреть, какие заделы и наработки есть у Самарского университета им. Королёва в области автоматизации производств по созданию малых космических аппаратов. Увидели опытный участок, где в очень приличные сроки организована работа по роботизированной сборке малых космических аппаратов, посмотрели пространства, где собирают наноспутники. По итогам визита у нас сложилось исключительно положительное впечатление от увиденного.

Более того, в рамках развития отношений со странами БРИКС мы видим большой запрос на образовательные треки от стран, которые хотят развивать космическую деятельность. И они заинтересованы уже не только в покупке нашей космической техники, они планируют обучаться у нас технологиям производства МКА, и начинают разговор наши партнеры по БРИКС с темы наноспутников. Вместе с АО "Главкосмос" и Самарским университетом им. Королёва мы намерены сформировать пул профильных учебных программ для экспорта их за рубеж.

Также мы договорились с руководством университета сформировать кадровый запрос для трудоустройства выпускников университета в адрес "НПО Лавочкина", РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия", чтобы уточнить, какие специалисты в баллистике, в аэродинамике, в IT нужны им сейчас, а какие специалисты понадобятся, условно говоря, завтра.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

- Госкорпорация "Роскосмос" – ключевой индустриальный партнер университета не только по Передовой инженерной аэрокосмической школе, но и по целому ряду проектов. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в рамках научных исследований и разработок, в вопросах развития коммерческого космоса и видим свою миссию не только в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли, но и в создании аэрокосмической техники нового поколения.

В планах университета – отработка технологий роботизированной сборки малых космических аппаратов на базе киберфизической фабрики и передача этих технологий нашим индустриальным партнерам, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета, автор фото: Елена Лукьянова