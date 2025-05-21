Госдума приняла закон о регулировании платного приема в вузы

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С 1 сентября нынешнего года правительство России сможет регулировать объемы платного приема на обучение в высших учебных заведениях. Такой закон единогласно приняла Госдума. Кабмин будет утверждать перечень направлений подготовки и специальностей, по которым определяется предельное количество мест на платной основе.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил депутатам, что будет учитываться при распределении платных мест в вузах. По его словам, прежде всего это качество приема в вуз (средний балл ЕГЭ поступающих, количество победителей и призеров школьных олимпиад). Еще один фактор - трудоустройство выпускников. И третий - размер их заработной платы.

Для того, чтобы на основании этих критериев определить предельный объем платных мест, свои предложения представят Минтруд, Минэкономразвития и Минобрнауки. Лимиты будут устанавливаться по каждой специальности отдельно.

Согласно закону кабмин также определит условия, размеры и порядок предоставления кредитов на выгодных условиях для определенных специальностей, которые нужны стране для обеспечения технологического лидерства России.

Фальков уточнил, что льготные кредиты на обучение с момента вступления в силу закона будут выдавать только на приоритетные направления. Среди них он назвал инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности. Пока что треть таких образовательных кредитов выдается на обучение по экономике, управлению и праву. "Там, где как раз мы понимаем с вами, что переизбыток кадров, ну и с качеством есть вопрос", - сказал Фальков.

Министр назвал условия выдачи таких кредитов: "Возраст начинается с 14 лет, не требуется обеспечение, ставка на уровне 3 процентов, срок выплаты заемных средств до 15 лет".

Один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин, обратил внимание на тот факт, что в настоящее время 56 процентов студентов, обучающихся в государственных и частных вузах, получают образование на платной основе. При этом значительная часть из них (более 42 процентов) изучают экономические и юридические дисциплины. Это ставит под сомнение, насколько высшее образование ориентировано на потребности рынка труда. "Мы же сами создаем проблемы безработных, - пояснил он на пленарном заседании, - поэтому если и финансировать, то те направления, которые востребованы. У нас сегодня дефицит кадров и в здравоохранении, и в системе образования, и нам крайне важно готовить специалистов инженерных направлений".

По оценке Володина, изменения нацелены на повышение качества образования, они сориентируют систему образования на потребности экономики. "Мы надеемся, что министерство науки и высшего образования внесет необходимые предложения по принятию подзаконных актов, - заявил спикер Госдумы. - И сделает все для того, чтобы нормы закона эффективно были реализованы".

Принятие нового закона ни в коем случае не повлияет на количество бюджетных мест, оно останется "на таком же рекордно высоком уровне", заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он привел данные о том, что ежегодно в университеты России поступает около миллиона первокурсников, из них 425 тысяч - именно на бюджет, пишет РГ.