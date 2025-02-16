Глава Минпросвещения России призвал отказаться от термина «пэтэушник»

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Министерство просвещения России поддерживает возвращение начального профессионального образования, но призывает подумать над его названием и исключить термин «пэтэушник», заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве понимают необходимость возвращения начального профессионального образования, но делать это необходимо с учетом современных условий.

Кравцов подчеркнул, что для этого нужна новая модель, которая позволит готовить кадры по потребностям экономики, существующим сегодня.

Министр добавил, что о престижности системы профессионального образования говорит то, что 62,5% школьников после 9 класса поступают в колледжи.

11 февраля зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти работают над моделью нового начального профессионального образования, пишет Газета.