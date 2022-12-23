Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории

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Новый учебник по истории объединит в себе курсы "Всеобщая история" и "История России". Об этом во время общения с журналистами заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Однако, по его словам, работа будет проходить в два этапа: на первом будут изданы два отдельных учебника, на втором – они будут объединены. В скором времени планируется начать разработку единого стандарта под предмет с общим названием "История", включающий в себя учебник и уже утвержденную программу.

Руководитель ведомства уточнил, что рабочую группу по созданию нового учебника возглавил глава межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский, который уже активно общается с действующими авторами. Ожидается, что к концу января-началу февраля будущего года появятся первые наброски издания, а сам процесс создания займет около года, пишет Смотрим.

Кравцов подчеркнул, что новый учебник по истории будет создан "не на пустом месте", а на основе существующих изданий, но с учетом новейших событий – спецоперации, появления новых регионов, а также санкций.

Кроме того, Минпросвещения подготовит список героев, поступки которых будут отражены в учебнике, в том числе героические действия, совершенные детьми. При этом выдающиеся личности будут подбираться в соответствии с ценностями, которые были утверждены на съезде российского движения детей и молодежи в Москве, – жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, служение Отечеству, крепкая семья.