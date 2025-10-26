Я нашел ошибку
В Самаре около вокзала восстановили движение транспорта
В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года
Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров Самарской области
С 27 октября меняется расписание движения пассажирских судов на пригородном маршруте Самара — Ширяев
В Самаре состоялись соревнования по зимнему плаванию
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Купить авиабилет детям до 14 лет в ряд стран будет можно лишь по загранпаспорту
Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров Самарской области

26 октября 2025 21:56
87
В Самарской губернской думе состоялось заседание Совета ректоров, на котором единогласно переизбрали руководство организации. Председателем Совета ректоров переизбран Геннадий Котельников - председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный ректор Самарского государственного медицинского университета.

Котельников является лауреатом Государственной премии РФ и четырежды лауреатом премии Правительства РФ, заслуженным деятелем науки России, почетным гражданином Самарской области и города Самары. Он возглавляет губернскую думу с 23 октября 2018 года после смерти Виктора Сазонова, в 2019 году стал президентом СамГМУ.

Совет ректоров вузов академик возглавляет с 1999 года, последний раз переизбирался в 2022 году. К основным задачам совета отнесены координация системы высшего образования региона, объединяющая роль в жизни вузовского сообщества и работа как экспертной площадки для формирования законодательных инициатив совместно с Российским Союзом ректоров.

Заместителями председателя избраны президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер, ректор того же университета Владимир Богатырёв, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак и директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская, сообщает 63.ru.

