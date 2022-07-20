Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»

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Одно из самых ожидаемых молодежных событий стартует на Фестивальной поляне уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля. На Фестивальной поляне снова разбит палаточный городок, установлены порядка 35 шатровых конструкций. Участники выездного совещания проверили, все ли условия созданы для комфортного проживания молодежи – только в очном формате в форуме примет участие 1900 человек.



Ознакомились и с тем, как будет организован быт участников форума. Питаться гости «iВолги» будут в стационарных столовых. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроен инклюзивный палаточный лагерь. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 80 маломобильных людей.



Чтобы гости форума могли поддерживать и физическую форму, оборудована спортивная площадка с брусьями и турниками. Также будут организованы футбольные и волейбольные поля.