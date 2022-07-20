Я нашел ошибку
Главные новости:
Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России
Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России
В Самаре легковушка врезалась в машину и дерево, двое пострадали
В Самаре легковушка врезалась в машину и дерево, двое пострадали
В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка
В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка
Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан
Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан
Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы
Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы
У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку
У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку
В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире
В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире
В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти
В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»

20 июля 2022 09:46
140
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»

Одно из самых ожидаемых молодежных событий стартует на Фестивальной поляне уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля. На Фестивальной поляне снова разбит палаточный городок, установлены порядка 35 шатровых конструкций. Участники выездного совещания проверили, все ли условия созданы для комфортного проживания молодежи – только в очном формате в форуме примет участие 1900 человек.
 
Ознакомились и с тем, как будет организован быт участников форума. Питаться гости «iВолги» будут в стационарных столовых. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроен инклюзивный палаточный лагерь. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 80 маломобильных людей.
 
Чтобы гости форума могли поддерживать и физическую форму, оборудована спортивная площадка с брусьями и турниками. Также будут организованы футбольные и волейбольные поля.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022, 12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
Ярмарки продукции региональных мастеров – один из самых популярных инструментов поддержки. Экономика
291
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022, 13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
Он станет драйвером развития научного и инновационного потенциала Самарской области. Общество
432
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022, 12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
Фестиваль традиционно бесплатный для участников.  Культура
2079
В центре внимания
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
130
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
295
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
436
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
2088
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
749
Весь список