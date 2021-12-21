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Факультет психологии МГУ обеспечит комфортное пребывание девятилетней студентки в вузе

21 декабря 2021 23:59
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Сотрудники факультета ранее вызвали полицию из-за скандального поведения отца девочки, который прорывался через охрану "разобраться с преподавателями".

Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) обеспечит комфортное пребывание на территории вуза девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

Ранее сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечается, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочкой оценка на экзамене и процедура его проведения.

"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета", - сообщили в пресс-службе.

 

Фото:    pixabay

 

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