Евгений Сжёнов встретился с пресс-службами самарских вузов и региональных министерств

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Евгений Сжёнов, верный друг и партнёр НОЦ «Инженерия будущего», научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», встретился с пресс-службами самарских вузов и региональных министерств.

Одна из главных задач «Инженерии будущего» – сделать науку востребованной, модной, популярной, интересной. Уже выросло (и обзавелось своими детьми) целое поколение, которое не смотрит телевизор, не читает газет. Общаться с ними посредством традиционных СМИ – бессмысленно. Зато практически у любого молодого учёного есть аккаунты в социальных сетях. В тик-токе он веселится с друзьями, во Вконтакте общается с родственниками, в Телеграмме и Фейсбуке обсуждает рабочие вопросы. И задача «Инженерии будущего» – помочь этому учёному рассказать всем и каждому, как интересен и важен его проект. Донести его мысли до потенциального массового потребителя, используя наши информационные ресурсы.

Второй момент, на котором акцентировал внимание Евгений Сжёнов, – активизация взаимодействия с людьми, которые принимают решения: с политиками и представителями бизнес-элит. И здесь ключевую роль играет прежде всего Телеграмм. Совсем недавно «телега» была обычным мессенджером, где можно договориться о свидании, поспорить с друзьями, обменяться свежими мемами. Сегодня здесь первые лица государств и финансовые магнаты. Некоторые ТГ-каналы превратились во всеохватывающие круглосуточные селекторные совещания, где в прямом эфире решаются судьбы людей и проектов. В комментариях проводится экспертная оценка. Репосты становятся инструментом глобального обмена информацией. «Инженерия будущего» активно участвует в этом кипучем процессе, и мы можем втянуть в него других.

Сегодня НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» представлен во всех популярных социальных сетях. И мы призываем вас присоединяться к нам.

Вы можете:

выложить остроумный весёлый ролик на нашем тик-токе (https://www.tiktok.com/@enginethefuture?)

поспорить с нами в Твиттере (https://twitter.com/irr_63)

поучаствовать в опросах, обсуждениях, рассказать о своих проектах в Фейсбуке (https://www.facebook.com/irr63), Вконтакте (https://vk.com/enginethefuture), Телеграм-канале(https://t.me/enginethefuture) , Инстаграмме (https://www.instagram.com/irr.smr/).

Мы сделаем так, что о вас узнают и ваши соседи, и первые лица страны.