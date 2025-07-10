Экватор приемной кампании: почти 12 тысяч заявлений уже подано в СамГМУ

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Более 3800 абитуриентов со всей страны уже подали более 11 800 заявлений на поступление в Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) за первую половину приемной кампании. В том числе 11 200 — на программы специалитета и бакалавриата, из них более 7400 на — бюджет и порядка 3800 — на внебюджет. Более 600 заявлений подано на программы СПО и на обучение в магистратуре. Среди абитуриентов, выразивших желание обучаться в СамГМУ, — уже более 60 стобалльников по разным предметам, что более чем в 2,5 раза больше прошлого года. Как отмечают в приемной комиссии вуза, предварительные итоги позволяют судить об увеличении роста обращений от абитуриентов на 10% в сравнении с прошлым годом, но окончательные итоги будут подведены в августе.

Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев, во многом рост интереса к поступлению в СамГМУ и укрепление уверенности в выборе вуза связаны с масштабным обновлением образовательных программ, которое произошло в университете. Оно было продиктовано реальными запросами здравоохранения и самих студентов на подготовку врачей с уникальным компетентностным профилем, который будет актуален как в современной медицине, так и в будущем. Врач будущего должен быть готов к решению нестандартных лечебно-диагностических задач, уметь анализировать проблемы, планировать свою деятельность и оценивать ее результаты. Также учтена важность технологической компетентности, которая включает умение работать с инструкциями, знание алгоритмов действий и понимание технологий. Все эти навыки студенты СамГМУ будут осваивать в рамках новой программы.

Первые 2,5–3 курса обучающиеся проходят «ядерную программу», а после третьего курса им предоставляется возможность индивидуализации своего профессионального трека. Ядерная часть состоит из социо-гуманитарного, естественнонаучного блоков, включает модуль по научной и инновационной грамотности. В ходе этого блока проводятся занятия, в том числе на базе музеев и других объектов культуры города. Этот подход дает возможность сформировать у студентов культурную грамотность. При изучении модуля по научной и инновационной грамотности студенты знакомятся с основами проектной и разработнической деятельности, технологическим предпринимательством.

Параллельно с этим для каждой специальности начинается свой профессиональный блок, где происходит раннее погружение в профессию. На четвертом курсе также продолжается реализация общего профессионального блока, который одинаков для обучающихся. Здесь студенты осваивают патологию, пропедевтику и другие профессиональные дисциплины. Остальное содержание программы составляет индивидуализация обучения за счет дисциплин по выбору для дальнейшей карьерной траектории выпускника. Студенты могут выбирать из следующих модулей: «врач первичного звена» — для работы поликлинике; «врач с дальнейшей специализацией» — для работы в стационаре после обучения в ординатуре; «исследования и разработки» — для работы в НИИ, на кафедрах университета после обучения в аспирантуре, магистратуре.

По словам Станислава Буракшаева, в связи с популяризацией электронной подачи документов также сохраняется высокая активность при подаче документов через портал «Госуслуги». Порталом «Госуслуги» воспользовались уже более 3200 человек.

В 2025 году СамГМУ планирует принять рекордное количество — 2263 абитуриента на программы высшего и среднего профессионального образования. Наибольшее количество бюджетных мест выделено на программы специалитета – 1883. Также предусмотрены 100 мест для бакалавриата, 140 мест для магистратуры и 140 мест для среднего профессионального образования (СПО). Также у ребят есть возможность поступления по целевым договорам. По программам ординатуры в этом году запланировано 394 бюджетных места, в том числе 372 целевых позиции, еще 70 мест предусмотрено для иностранных студентов.

Абитуриенты, показавшие высокие результаты на ЕГЭ (свыше 270 баллов) будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 000 рублей в первый год обучения, при необходимости им также гарантировано проживание в общежитии. Кроме того, в 2025 году студентам-стобалльникам, поступившим в СамГМУ, будут выплачивать по 50 тыс. рублей за каждый предмет, по которому они набрали 100 баллов на ЕГЭ. Таким образом, каждый студент-стобалльник, поступивший в СамГМУ в 2025 году, сможет получить до 150 тыс. рублей за три максимальных результата. Единовременные выплаты студенты получат в конце 2025 года.

Впервые в 2025 году университет начал прием на бюджет очную форму обучения по программам СПО по специальностям «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Как и в прошлые годы, в приемной кампании — 2025 сохраняется отдельная квота по программам бакалавриата и специалитета для детей военнослужащих, детей сотрудников органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, детей сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции. Отдельная квота составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема.

Абитуриенты могут подать документы на поступление разными способами: посетив приемную комиссию лично по адресу ул. Гагарина, 18, на портале Госуслуг, а также через отделения почтовой связи.

С расписанием внутренних вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте.